

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Edirne ve Konya illerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında göz altına alınan 11 kişi içerisinde halen görevde bulunan kurum müdürleri yer alıyor.



Operasyon kapsamında Adıyaman Gençlik ve spor İl Müdürü Seyit Ahmet B., Adıyaman Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Müdürü Hüseyin Ç., Tut Mal Müdürü Osman Nuri K., Edirne Milli eğitim Şube Müdürü G.D.,kurum müdürlerine sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen öğretmen A.G'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi göz altına alındı.







kaynak:milliyet