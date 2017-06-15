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fetö'cü komutanlara ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'CÜ KOMUTANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara'da ilk FETÖ davasında 18 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi

Tarih : 15 Haziran 2017, 15:33
Puan Ver : Fetö'cü Komutanlara Ağırlaştırılmış Müebbet(5/10)2


FETÖ'nün darbe girişimi davalarında Ankara'daki ilk karar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, sanıkların 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i müebbet hapis ve 10'ar yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar arasında yer alan iki er beraat etti.



 



kaynak:memurlar








Etiketler: Fetö    Komutanlara  Ağırlaştırılmış  Müebbet    haber

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