

S.Ç ifadesinde FETÖ'nün İstanbul imamının toplantıda mikrofonu eline alarak " 'Abiler, hocamızın selam ve talimatını aldınız. Bank Asya'yı kurtarma zamanıdır, haydi pamuk eller cebe...' tarzında sözler söylediğini dile getirdi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan iş adamı S.Ç'nin anlattıkları, örgütün iş adamlarından "himmet" adı altında nasıl para topladığını gözler önüne serdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen S.Ç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarına örgütün yapılanmasına ilişkin bilgiler aktardı.







kaynak:milliyet