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FETÖ'CÜ İŞADAMI PAMUK ELLER CEBE DİYEREK...


FETÖ'CÜ İŞADAMI PAMUK ELLER CEBE DİYEREK...
Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:02
Puan Ver : Fetö'cü İşadamı Pamuk Eller Cebe Diyerek...(10/10)7


 S.Ç ifadesinde FETÖ'nün İstanbul imamının toplantıda mikrofonu eline alarak " 'Abiler, hocamızın selam ve talimatını aldınız. Bank Asya'yı kurtarma zamanıdır, haydi pamuk eller cebe...' tarzında sözler söylediğini dile getirdi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan  iş adamı S.Ç'nin anlattıkları, örgütün iş adamlarından "himmet" adı altında nasıl  para topladığını gözler önüne serdi.    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen S.Ç,  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu  savcılarına örgütün yapılanmasına ilişkin bilgiler aktardı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fetö    İşadamı  Pamuk  Eller  Cebe  Diyerek    haber

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