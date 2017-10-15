FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR, ABD'DE KÖFTECİ AÇTI
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok isim halen yurt dışında bulunuyor. O isimlerden biri de eski futbolcu FETÖ'cü Hakan Şükür.
KÖFTECİ DÜKKANI İŞLETMEYE BAŞLADI
2015'te İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Spor akademisi kurma girişiminden sonuç alamayan firari hain Şükür, Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı.
BABASI ŞARTLI TAHLİYE İLE SERBEST KALMIŞTI
Masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soran firari FETÖ'cü hain Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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