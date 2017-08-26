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FETÖ'cü Hainlerin 16 Temmuz Günü 'Kaos Bitti' Manşeti Atacakları Ortaya Çıktı

FETÖ'CÜ HAİNLERİN 16 TEMMUZ GÜNÜ 'KAOS BİTTİ' MANŞETİ ATACAKLARI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün 'Mahrem İmamlar' iddianamesinde yer alan bylock mesajlarında, hainlerin 16 Temmuz günü 'Kaos bitti' manşetleri atmayı planladıkları ortaya çıktı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Fetö'cü Hainlerin 16 Temmuz Günü 'kaos Bitti' Manşeti Atacakları Ortaya Çıktı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'Mahrem İmamlar' iddianamesinde FETÖ'nün, üst düzey isimlerinin ByLock mesajları yer aldı. İstifa etmeyen siyasetçileri İmralı'ya kapatma planları yapan hainler atılacak manşetleri bile belirlemiş.

ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLMEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Elebaşının talimatıyla yurt dışına kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin gerek yurtdışından gerekse de yurtiçindeki örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve olası çözülmeyi önlemek amacıyla üyelerle ByLock'tanbelirlenmiş mesajları paylaştıkları ortaya konuldu.

ELEBAŞI GÜLEN'İN MESAJLARINI PAYLAŞIYORLAR

Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Kanada, Libya ve Pakistan gibi ülkelerine dağılan önemli isimlerin, ByLock üzerinden elebaşı Gülen'in talimatlarını, motive edici sözlerini, gördüğü iddia edilen rüyaları paylaştıkları belirlendi.

İSTİFAYA DİRENENLER İMRALI'YA KAPATILACAK

Çözümlenen mesajlardan bazılarında ise darbenin ardından siyasetçi ve bürokratlardan istifaların istenmesinin hesaplandığı, bunu kabul etmeyenlerin de terör örgütü PKK elebaşının tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na gönderilmelerinin planlandığı tespit edildi.

(Kaynak: Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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