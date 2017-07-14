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FETÖ'CÜ HAİNLERDEN DURUŞMADA ERDOĞAN'IN AVUKATLARINA KÜFÜR VE HAKARET!


FETÖ'cü hainlerden duruşmada Erdoğan'ın avukatlarına küfür ve hakaret!
Tarih : 14 Temmuz 2017, 01:50
Puan Ver : Fetö'cü Hainlerden Duruşmada Erdoğan'ın Avukatlarına Küfür Ve Hakaret!(5/10)1

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası avukatlar ve sanıklar arasında gün boyu devam eden tartışma ile sona erdi.

Duruşmada son olarak Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Balcı bilirkişi olarak dinlendi. Balcı'ya sanıklar tarafından rapor ile ilgili sorular sorulurken, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının müdahale etmesinin ardından sanıklardan birisi 'Havlamayın' sözünü sarf edince yine gerginlik yaşandı.

2 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

15 Temmuz gecesi Marmaris'te şehit edilen polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in ölümü ile ilgili olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Balcı bilirkişi olarak dinlendi. Otopsi raporlarını hakkında bilgi veren Balcı, iki polis memurunun silahlı yaralama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, şehit polislerden Nedip Cengiz Eker'in sol göğüs yanında bulunan yara kesici ve delici alet yarası olmadığını söyledi. Balcı, "Çünkü çevresinde yaranın oluşturduğu hasarlar var. Yaranın giriş yeri ve vücut içerisindeki hasar göz önüne bulundurulduğunda bunun kinetik enerjisinin yüksek bir silahtan olduğu görülüyor. Mermi çekirdeğinin uzun namlulu silaha ait olduğu kanaatindeyim" dedi.

EN AZ 4 KURŞUNLA VURULMUŞ

Diğer şehit polis memuru Mehmet Çetin'in vücudunda ise 4 kurşun yarası bulunduğunu belirten Balcı, "Mehmet Çetin'in vücudundaki giriş ve çıkış yaraları numaralandırıldığında en az 4 ateşli mermi çekirdeği tanımlanmıştır. Yaraların ateşli silah ile olduğu görülmektedir. Yaraların görüntüleri değerlendirildiğinde 3 yaranın kinetik enerjisi yüksek uzun namlulu silahtan, diğer bir kurşunun ise uzun ya da kısa namlulu silahtan gerçekleştirildiği görülmektedir" dedi.

ERDOĞAN'IN AVUKATLARINA HAKARET VE TEHDİT

Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Balcı'ya hazırlanan adli tıp raporlarına yönelik sorular sormaları üzerine Cumhurbaşkanlığı avukatları müdahale etti. Müdahale sonrası sanıklar ayağa kalkarak tepki gösterdi. Sanıklardan birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarını, 'Havlamayın', 'Kapa çeneni', 'Delikanlıysan dışarıda karşılaşalım, delikanlıysan dışarıya gel' sözleriyle tehdit etmesi üzerine salon yine karıştı. Cumhurbaşkanlığı avukatları, sanıklar tarafından sarf edilen sözlerin tehdit niteliğinde olduğunu ve zapta geçirilmesini talep ederek, 'Gerçeklerden korkuyorsunuz' dediler. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı sona erdirdi. Duruşma bitiminde sanık yakınlarından bir kadın baygınlık geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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