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FETÖ'CÜ GELİN VE DAMAT DÜĞÜN KONVOYUNDA YAKALANDI


FETÖ'cü gelin ve damat düğün konvoyunda yakalandı
Tarih : 09 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Fetö'cü Gelin Ve Damat Düğün Konvoyunda Yakalandı(6/10)2

Uşak'ta Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan yeni evli çift, gözaltına alındı.



YOL KONTROLÜNDE YAKALANDILAR



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iki ay önce Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K ile yeni evlendiği eşi E.K., bugün otomobille ilçeye girdiği sırada jandarmanın yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.



EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER



Jandarma tarafından polise teslim edilen A.K. ve E.K. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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