Bodrum'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan kaçaklardan birinin Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi, diğerinin ise eski Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan Alparslan İlter olduğu öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK TEKNEYİ DURDURDU

Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri akşam saatlerinde bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. "B&B" isimli sürat teknesinin yanına yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri tekneye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan tekne sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

KİMLİK VE PASAPORTLARINI DENİZE ATTILAR

Ekipler teknede bulunan şahısların kimliklerini ve pasaportlarını denize attığını görerek, 10 kaçağı kontrolleri yapılmak üzere Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürdü. Burada yapılan ilk kontrollerde denize atılan kimliklerin sahte Bulgar Pasaportları olduğu ortaya çıktı. Kendilerini turist olarak tanıtan ve İngilizce konuşan 10 kaçağın FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı.

2'Sİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇIKTI

Teknede yapılan aramalar sonucunda 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk toplamda 10 Türk'ün olduğu, 2 kişinin ise Ukraynalı ve organizatör olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerince yapılan detaylı incelemede yakalanan kaçaklardan birinin Ankara eski emniyet müdür yardımcısı Oğuz Kiremitçi olduğu, diğerinin ise eski Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan Alparslan İlter olduğu ortaya çıktı. İlter'in Mühendis eşi Banu İlter ile birlikte kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada