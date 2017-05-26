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fetö'cü enes kanter'e büyük şok!

FETÖ'CÜ ENES KANTER'E BÜYÜK ŞOK!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde savcı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:10
Puan Ver : Fetö'cü Enes Kanter'e Büyük Şok!(9/10)6


İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde savcı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Savcılık talep yazısını İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. Hâkimlik de Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, dosyadaki delil ve bilgiler yer aldı. Enes Kanter'in FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, sosyal medya hesaplarında da terör örgütünü över paylaşımlar yaptığı ifade edildi. Kanter'in FETÖ'nün tepe yönetimi ve diğer üyeleriyle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtilen kararda, şüphelinin tüm çağrılara rağmen ifade vermeye gelmediği, Kaçak durumda ve görüldüğü yerde yakalanması vurgulandı.



KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Savcılık ayrıca Kanter hakkında INTERPOL'den kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve dosyayı bakanlığa gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Türk pasaportu iptal edilen Kanter'in, Romanya polisi tarafından pasaport kontrolünden geçirilmeyerek ülkeye alınmadığı gündeme gelmişti. Kanter'in Romanya'dan Londra'ya gidebilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği iddia edilmişti.



Uşak'ta itirafçı olan eski bir öğretmen, FETÖ'nün Enes Kanter'in NBA All-Star seçilmesi için örgüt mensuplarına sosyal medya kampanyası talimatı verdiğini aktardı.








Etiketler: Fetö    Enes  Kanter  E  Büyük  Şok    haber

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