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Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
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FETÖ'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak

FETÖ'CÜ ENES KANTER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİĞİ İÇİN YARGILANACAK

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren tweet'leri nedeniyle 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Tarih : 20 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak(10/10)6

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.

4 YILA KADAR HAPİS!

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatlarına göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. İddianamede Kanter'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza altıda biri oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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