Fetö'cü Darbeciler İçin Yargı Günü! Böyle Getirildiler
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fetö'cü darbeciler için yargı günü! böyle getirildiler

FETÖ'CÜ DARBECİLER İÇİN YARGI GÜNÜ! BÖYLE GETİRİLDİLER

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndeki Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanacak 'Çatı davası' 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:32
Puan Ver : Fetö'cü Darbeciler İçin Yargı Günü! Böyle Getirildiler(6/10)8


Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndeki Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanacak 'Çatı davası' 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık da hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık yer alıyor. Asker sanıklardan 1'i  orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeye sahip. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivilin de bulunduğu ifade edildi.



İDAM İPİNİN, AKIN ÖZTÜRK'ÜN BOYNUNA DENK GELDİĞİ O FOTOĞRAF



Sanıklar, cezaevine getirilirken, ilk sırada Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk yer aldı. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, sanıklara idam ipi ve ellerinde taşıdıkları dövizleri fırlattı.



 



kaynak:milliyet








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