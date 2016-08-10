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FETÖ'CÜ 250 ŞİRKET KAPATILACAK


FETÖ'CÜ 250 ŞİRKET KAPATILACAK
Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:56
Puan Ver : Fetö'cü 250 Şirket Kapatılacak(0/10)


Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Tüfenkci, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inerek, bu girişimi engellediğini söyledi.



Milletin söz konusu girişim sırasında gösterdiği tepkiyle büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, "O darbe girişimi başarılı olsaydı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ne olacaktı, bu ülkeyi kimlere peşkeş çekeceklerdi veya nasıl bir ortama sürükleyeceklerini hayal dahi edemiyoruz." ifadesini kullandı.








Etiketler: Fetö    250  Şirket  Kapatılacak    haber

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