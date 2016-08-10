

Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Tüfenkci, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inerek, bu girişimi engellediğini söyledi.







Milletin söz konusu girişim sırasında gösterdiği tepkiyle büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, "O darbe girişimi başarılı olsaydı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ne olacaktı, bu ülkeyi kimlere peşkeş çekeceklerdi veya nasıl bir ortama sürükleyeceklerini hayal dahi edemiyoruz." ifadesini kullandı.