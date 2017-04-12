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FETÖ ZANLILARI, RODOS ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI


FETÖ ZANLILARI, RODOS ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Tarih : 12 Nisan 2017, 13:27
Puan Ver : Fetö Zanlıları, Rodos Adası'na Kaçmaya Çalışırken Yakalandı(6/10)4


Ayrıca, 1'i İran uyruklu diğeri Türk 2 organizatör de olayla ilgili gözaltına alındı.Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üç gün önce FETÖ/PDY mensubu kişilerin İzmir'den özel araçlarla alınarak ilçeye getirileceğini, ardından lüks yatla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçırılacağını öğrendi. İlçe girişindeki genel asayiş denetimi yapan polis ekipleri, aranan zanlıların daha rahat hareket edebilmesi için görev yerlerinden çekildi. Polis ekipleri, ilçenin farklı noktalarında önlem alıp beklemeye başladı.



Bekleyişin ardından sivil ekipler, bugün saat 03.00'te, plakaları tespit edilen iki aracın kente giriş yapmasıyla operasyona başladı. Takip edildiklerinden habersiz olan şüpheler, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alana geldi. Zodyak bota bindirilen şüpheliler, denize açılamadan yapılan operasyonla yakalandı. İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli HASAN K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.Zanlılar arasında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nda ve İŞKUR'da çalışanların, öğretmen, komiser ve mali müşavirin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ihraç edilip haklarında yakalama kararı verildiği öğrenildi. Zodyak bot ile açıkta bir yata binmeyi amaçladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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