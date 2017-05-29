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fetö yurtlarında pkk propagandası

FETÖ YURTLARINDA PKK PROPAGANDASI

Erzurum'da FETÖ'ye ait yurtta 2011 ile 2013 arasında yönetici olarak çalışan ve ByLock kullandığı belirlenince geçen 29 Aralık'ta tutuklanan Üzeyir Kazan hakkında yazılan iddianamede, çarpıcı bilgiler yer aldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 10:21
Puan Ver : Fetö Yurtlarında Pkk Propagandası(7/10)8




Erzurum'da FETÖ'ye ait yurtta 2011 ile 2013 arasında yönetici olarak çalışan ve ByLock kullandığı belirlenince geçen 29 Aralık'ta tutuklanan Üzeyir Kazan hakkında yazılan iddianamede, çarpıcı bilgiler yer aldı.


İddianamede ifadesine yer verilen öğrencilerden Y.C.K., "Yurt muhasebecisi Mikail, PKK lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle bazı öğrenciler kendisiyle tartıştı. Yurt müdürüne şikâyet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi. Örgüt evinde kalan bir arkadaşım da evlerine PKK sempatizanı öğrencilerin de geldiğini ve ev abilerinin buna göz yumduğunu söyledi. Para musluğunun kesilmemesi için PKK'lıları da yurtlarakabul ediyorlardı" bilgisini paylaştı.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Fetö  Yurtlarında  Pkk  Propagandası    haber

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