İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri 15 Temmuz'un ardından FETÖ'den tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın ikamet ettiği binanın bodrum katında bir cephanelik ele geçirdi. Yapılan aramalarda bodrumda 4 adet uzun namlulu silah, yüzlerce mermi ve çelik yelekler bulundu.

ÜMRANİYE POLİSİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Bir ihbarı değerlendiren Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın Armağanevler Mahallesi Elif Sokak'ta bulunan evinin bodrumunda aramalarda bulundu.

BODRUMDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramalarda 2 Adet Colt Uzun Namlulu Silah, 2 Adet MP5 Uzun namlulu silah, 25 Adet Boş uzun namlulu silah şarjörü, 1 Adet Boş Sig Sauer şarjör, 4 Adet Çelik Yelek, 2 Adet Kask, 1 Adet Askeri Postal, 2 Adet Avcı Bıçağı, 1 Adet El Feneri, 1 Adet İşaretleyici Fener, 2 Adet Gözlük, 1 Adet İlkyardım Çantası, 530 Adet 5.56*45 Dolu Fişek, 50 Adet 9*19 Dolu Fişek, Çeşitli Askeri Malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.

Kaynak: haberinburada