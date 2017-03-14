FETÖ SORUŞTURMASININ SAVCISI DEĞİŞTİ
Ankara'daki 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının savcısı değişti. Başsavcıvekili Ergün Şahin darbe girişimi soruşturması koordinatörü oldu.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Yüksel Kocaman'ın ardından Ankara Adliyesi'nde yeni görev değişiklikleri yapıldı. En önemli değişiklik FETÖ soruşturmasında yaşandı Başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.
Darbe girişimi soruşturmalarını yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ise Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına getirildi.
kaynak:milliyet
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