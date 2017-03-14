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fetö soruşturmasının savcısı değişti

FETÖ SORUŞTURMASININ SAVCISI DEĞİŞTİ

Ankara'daki 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının savcısı değişti. Başsavcıvekili Ergün Şahin darbe girişimi soruşturması koordinatörü oldu.

Tarih : 14 Mart 2017, 14:43
Puan Ver : Fetö Soruşturmasının Savcısı Değişti(10/10)11


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Yüksel Kocaman'ın ardından Ankara Adliyesi'nde yeni görev değişiklikleri yapıldı. En önemli değişiklik FETÖ soruşturmasında yaşandı Başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe  soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma  Bürosunda görevlendirildi.



Darbe girişimi soruşturmalarını yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ise  Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına getirildi.



 



kaynak:milliyet








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