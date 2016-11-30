FETÖ SORUŞTURMASINDA BİR İLK! ALMAN ŞİRKETİNE KAYYUM
Türkiye'de devam eden FETÖ soruşturmasında ilk kez bir Alman şirketine kayyum atandığı belirtildi.
Alman medyası, Hamburg merkezli 'Otto Group' şirketinin yan kuruluşu olan AVM işletmecisi ECE'ye FETÖ bağlantısı iddiasıyla kayyum atandığını duyurdu. dfv Mediengruppe adlı sitesinde yer alan haberde, Otto Group Ümraniye'deki 'Modern East' adlı AVM'nin işletme kontratını iptal etmek zorunda kaldığı ifadeleri yer aldı.
Sputnik'in derlediği habere göre, Otto Group'un yan kuruluşu 'ECE Türkiye' şirketinin sahiplerinin FETÖ ile ilişkili oldukları şüphesiyle şirkete bir süre önce kayyum atandığı belirtildi. ECE şirketinin Alman yöneticisi Andreas Hohlmann yaptığı açıklamada kayyum atandığını doğruladı. Konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemeyen Hohlmann "Her şey çok profesyonel düzeyde oldu. Bizim içim AVM'yi işletmeye devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar