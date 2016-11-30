

Alman medyası, Hamburg merkezli 'Otto Group' şirketinin yan kuruluşu olan AVM işletmecisi ECE'ye FETÖ bağlantısı iddiasıyla kayyum atandığını duyurdu. dfv Mediengruppe adlı sitesinde yer alan haberde, Otto Group Ümraniye'deki 'Modern East' adlı AVM'nin işletme kontratını iptal etmek zorunda kaldığı ifadeleri yer aldı.







Sputnik'in derlediği habere göre, Otto Group'un yan kuruluşu 'ECE Türkiye' şirketinin sahiplerinin FETÖ ile ilişkili oldukları şüphesiyle şirkete bir süre önce kayyum atandığı belirtildi. ​​ECE şirketinin Alman yöneticisi Andreas Hohlmann yaptığı açıklamada kayyum atandığını doğruladı. Konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemeyen Hohlmann "Her şey çok profesyonel düzeyde oldu. Bizim içim AVM'yi işletmeye devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi.







kaynak:hürriyet