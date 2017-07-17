FETÖ SANIKLARI İÇİN ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA BAŞLANACAK
Erdoğan'ın, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılması talebi üzerine harekete geçildi. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacağı bildirildi.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.
YASAL HAZIRLIKLARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'la FETÖ sanıklarının duruşmalara Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkmasını konuştuğunu söylemesinin ardından kapsamlı bir araştırma sürecine giriliyor. Önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım."
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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