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FETÖ Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak

FETÖ SANIKLARI İÇİN ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA BAŞLANACAK

Erdoğan'ın, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılması talebi üzerine harekete geçildi. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacağı bildirildi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Fetö Sanıkları İçin Erdoğan'ın İsteği Üzerine Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Başlanacak(5/10)1

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

YASAL HAZIRLIKLARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'la FETÖ sanıklarının duruşmalara Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkmasını konuştuğunu söylemesinin ardından kapsamlı bir araştırma sürecine giriliyor. Önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım."

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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