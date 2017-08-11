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FETÖ Sanığının Evinde Kalem Şeklinde Suikast Silahı Bulundu

FETÖ SANIĞININ EVİNDE KALEM ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI BULUNDU

Eskişehir'de geçtiğimiz Mayıs ayındaki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.A.O.'nun evinde kalem şeklinde suikast silahı bulundu.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Fetö Sanığının Evinde Kalem Şeklinde Suikast Silahı Bulundu(6/10)2

Eskişehir'de geçen 31 Mayıs'ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan özel güvenlik görevlisi M.A.O.'nun evinde bulunan kalemin yapılan incelemesinde, çalışır durumda olan bir suikast silahı olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin geçen 31 Mayıs'ta Eskişehir kent merkezi ile Beylikova İlçesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 özel güvenlik görevlisi ile terör örgütünün haberleşme sistemi olan 'ByLock' programını kullandıkları öne sürülen 1 sözleşmeli imam ve 1 gıda mühendisi yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen 10 şüpheli, sorgulamalarının ardından 7 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden özel güvenlik görevlisi olan E.Y. ile M.A.Y. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KALEM ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI

Serbest kalanlar arasında bulunan özel güvenlik görevlisi M.A.O.'nun evinde 31 Mayıs'ta yapılan aramada metalik gri renkli bir kalem ele geçirildi. Suikast silahı olarak değerlendirilen kalem incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı'na gönderildi. Burada yapılan incelemede kalemin çalışabilir durumda bir suikast silahı olduğu belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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