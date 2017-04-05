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FETÖ SANIĞINDAN MAHKEMEDE KÜSTAH TEHDİT!


FETÖ SANIĞINDAN MAHKEMEDE KÜSTAH TEHDİT!
Tarih : 05 Nisan 2017, 16:24
Puan Ver : Fetö Sanığından Mahkemede Küstah Tehdit!(9/10)10


Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit etti.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yalçın Pekmez, hazır bulundu. Savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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