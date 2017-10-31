Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın, bir dönem Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde de bulunan ve yaklaşık 1 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Hüseyin Nuri Çomu'ya ait olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ BÖLGEDE

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 07.25'te mısır yağı fabrikasının bir bölümünde yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ancak yangın büyük olduğu için fabrikaya çok sayıda ek itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdehalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikada yangının yağın hammadesinin tutuşmasıyla çıktığı tahmin ediliyor. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

FABRİKA FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ ADAMINA AİT

Fabrikanın, bir dönem Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde de bulunan ve yaklaşık 1 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Hüseyin Nuri Çomu'ya ait olduğu öğrenildi. Sunar Grup'un CEO'su ünlü iş adamı, FETÖ'nün finans kaynağı olduğu iddia edilen iş adamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada