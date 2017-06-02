

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, eski emniyet müdürü Kamil Yıldızkaya Bandırma M Tipi Kapalı cezaevi, komiser yardımcısı Erhan Genç de Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar eski komiser Yavuz Elcil ve polis memuru Muhammet Güler ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.







Yıldızkaya, tutuklanmasının ardından ailesinin maddi zorluklar çektiğini, bu nedenle çocuklarının üniversite eğitimine ara verdiklerini belirtti.







Sağlık sorunlarının bulunduğunu iddia eden Yıldızkaya, tahliyesini istedi.







kaynak:milliyet