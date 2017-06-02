FETÖ SANIĞI EMNİYET MÜDÜRÜNE HAPİS CEZASI
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan biri emniyet müdürü 4 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, eski emniyet müdürü Kamil Yıldızkaya Bandırma M Tipi Kapalı cezaevi, komiser yardımcısı Erhan Genç de Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar eski komiser Yavuz Elcil ve polis memuru Muhammet Güler ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.
Yıldızkaya, tutuklanmasının ardından ailesinin maddi zorluklar çektiğini, bu nedenle çocuklarının üniversite eğitimine ara verdiklerini belirtti.
Sağlık sorunlarının bulunduğunu iddia eden Yıldızkaya, tahliyesini istedi.
kaynak:milliyet
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