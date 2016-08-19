

Mardin Nusaybin'de geçtiğimiz 14 Mart'ta PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kazılan hendeklerin kapatılması için başlayan ve 3 Haziran'da sona eren 'Atmaca 7' operasyonu verilen şehit sayısının çokluğu ile günlerce konuşuldu. Coğrafi yapısının düz olması, sokakların genişliği nedeniyle kolayca teröristlerden temizleneceği düşünülen Nusaybin'de 70 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.







Hainlerin hepsi tutuklandı



Bunlardan 60'ı daha operasyonun ilk ayında şehit düşmüştü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dikkatler Nusaybin'de görev yapan komutanlara çevrildi. Nusaybin operasyonunun en tepesindeki 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz ve Tugay Komutanı Salih Kırhan FETÖ'nün darbe girişiminden tutuklandı. Nusaybin'de yaşananları o dönemin Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak tüm detayları ile Akşam'a anlattı.