

İl genelinde iş adamlarından oluşan 4 ayrı mütevelli gruplarının bulunduğu, her mütevelli grubunun başında bir örgüt imamı olduğu, bu imamların örgüt içerisinde koşulsuz biat kültürünün gelişmesi için genelde iş adamlarından ve mütevelli üyelerinden küçük yaşta oldukları tespit edildi. Cihat ile ilgili Kur'an ayetleri dayanak gösterilerek cihat sonrasında kazanılan ganimetin 5'te 1'inin "komutana" verilmesi gerektiğinden bahisle toplanan himmetlerin bir kısmının Fetullah Gülen'e gönderildiği belirlendi







Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde imamları ve hiyerarşik yapılanması deşifre edildi.