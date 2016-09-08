FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 53 SAĞLIKÇI ADLİYEDE
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da bulunduğu 19'u kadın toplam 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da bulunduğu 19'u kadın toplam 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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