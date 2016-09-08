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fetö operasyonunda gözaltına alınan 53 sağlıkçı adliyede

FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 53 SAĞLIKÇI ADLİYEDE

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da bulunduğu 19'u kadın toplam 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 10:17
Puan Ver : Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 53 Sağlıkçı Adliyede(6/10)4


SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da bulunduğu 19'u kadın toplam 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.








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