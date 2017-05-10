FETÖ OPERASYONUNDA 3. KATTAN DÜŞEN ŞÜPHELİ ÖLDÜ
Balıkesir'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bir evde gözaltına alınmak istenen şüpheli, balkondan kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonunda gözaltına aldığı 27 kişiden 24'ü dün gece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir eve yapılan baskında ise Mustafa H. K. isimli şahsın balkondan kaçmak isterken 3. kattan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm olayı ile ilgili savcılığn soruşturma başlattığı öğrenildi.
kaynak:hürriyet
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