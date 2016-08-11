FETÖ OPERASYONUNDA 20 'ABLA' TUTUKLANDI
Uşak'taki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 kadından 20'si tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik 6 gün önce 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kadın, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY yapılaması soruşturması kapsamında 8 aydır cezaevinde olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi eski başkanı Ali Yıldırım'ın eşi Rukiye Yıldırım, Özgül Saydam, Tülay Yıldırım, Gonca Cengiz Doğan, Sibel Eroğlu, Yonca Kaplan, Emine Dinçoğlu, Meral Tufan, Melek Kuvvet, Saliha Bayram, Sevim Karadedeli, Neslihan Burcu, Zeliha Kuşdemir, Handan Kuşdemir, Emel Yıldırım, Züheyla Dorum, Şükran Özçay, Sevda Kabul, Selime Uygun ve Meral Karakuş ise"silahlı terör örgütüne üye olma', "terör örgütüne yardım", 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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