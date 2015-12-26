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fetö operasyonunda 12 zanlı serbest bırakıldı

FETÖ OPERASYONUNDA 12 ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 12 zanlı, serbest bırakıldı.

Tarih : 26 Aralık 2015, 09:35
Puan Ver : Fetö Operasyonunda 12 Zanlı Serbest Bırakıldı(6/10)7


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kocaeli, Van, Bursa, Yalova, Bolu, İstanbul, Adıyaman ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.








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