

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, Bursa'da 54, Balıkesir'de 26, Eskişehir'de 17, Kütahya'da 7, Bilecik'te 6, Çanakkale'de 3 ve Yalova'da 5 olmak üzere 118 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir'de 18, Eskişehir'de 9 kişinin arandığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.







kaynak:sabah