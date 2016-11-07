FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA TUTUKLANAN, GÖZALTINA ALINAN VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR
FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.
ZONGULDAK'DA 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
MALATYA'DA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AFYONKARAHİSAR'DA 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
BAYBURT'TA 1 DİŞ HEKİMİ VE 14 KİŞİ TUTUKLANDI
İZMİT'TE 13 ESNAF ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
KONYA'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 25 PİLOTTAN 20'Sİ TUTUKLANDI
ÇANKIRI'DA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Takip et: @showhabercom
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