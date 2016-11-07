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fetö operasyonu kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılanlar

FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA TUTUKLANAN, GÖZALTINA ALINAN VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Tarih : 07 Kasım 2016, 12:16
Puan Ver : Fetö Operasyonu Kapsamında Tutuklanan, Gözaltına Alınan Ve Görevden Uzaklaştırılanlar(9/10)9


ZONGULDAK'DA 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI



MALATYA'DA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



AFYONKARAHİSAR'DA 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



BAYBURT'TA 1 DİŞ HEKİMİ VE 14 KİŞİ TUTUKLANDI



İZMİT'TE 13 ESNAF ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



KONYA'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 25 PİLOTTAN 20'Sİ TUTUKLANDI



ÇANKIRI'DA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI



 








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