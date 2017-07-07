Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
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FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR


FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Tarih : 07 Temmuz 2017, 12:03
Puan Ver : Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var(6/10)8


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı 'ByLock' kullanan kişiler olduğu öne sürüldü.



 



 



 



kaynak:mynet








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