FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı 'ByLock' kullanan kişiler olduğu öne sürüldü.
kaynak:mynet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar