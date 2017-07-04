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FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI KARARI!


FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI KARARI!
Tarih : 04 Temmuz 2017, 11:21
Puan Ver : Fetö Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı!(9/10)7


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Ankara Üniversitesinin eski çalışanı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinde FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, bir kısmı daha önce açığa alınan, bir kısmı ise kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, akademisyen ve personelden oluşan toplam 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldüğü, diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların sürdüğü öğrenildi.



 



 



 



 



 



kaynak:haberler








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