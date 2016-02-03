

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ ve PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişiden 19'u gözaltına alındı. Manisa'da 15, İstanbul'da 2, İzmir ve Denizli'de de birer kişinin gözaltına alındığı operasyonun Manisa Belediyesi'nin eski çalışanları ve müteahhitlerine yönelik olduğu belirtildi.







Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce gözaltına alınan ve tutuklananlardan aldıkları ifadeler ve hazırlanan bilirkişi raporlarına göre örgüte finansman desteği sağladıkları tespit edilen Manisa, Denizli, İzmir ve İstanbul'da 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda aralarında Manisa Belediyesi eski İmar İşleri Müdürü, memur ve müteahhitlerin de yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.