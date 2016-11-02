

Irak Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bazı kentlerde bulunan FETÖ'ye ait 9 okulun bakanlığa bağlanması süreci başlatıldı. Bu konuda yürütülen çalışmalar sona erdiğinde okullar, Eğitim Bakanlığının bünyesine geçecek.







Eğitim dili İngilizce olan bu okullarda halihazırda Irak eğitim müfredatı okutuluyor. Süreç tamamlandığında Iraklı eğitim kadroları tahsis edilerek derslerin yine İngilizce verilmesi öngörülüyor.







Iraklı yetkililer, Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kadro ve derslerle ilgili olarak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ile koordinasyon ve istişare çalışması yürütüyor. Eğitim kadrosuna destek konusu Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle de istişare edilerek bu konuda iki ülke bakanlıkları arasında iş birliği yapılacak.