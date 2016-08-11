

Rize'de darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Komutanı Yarbay Hilmi Sandal, uzun gözaltı süresinin ardından geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkartıldı. Sandal, darbe girişimine destek verme ve örgüt üyeliği suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.







ODASINDA PVC İLE KAPLANMIŞ 1 DOLAR BULUNMUŞTU







Sandal'ın Rize Jandarma Komutanlığı'ndaki çalışma odasında yapılan aramada PVC ile kaplanarak koruma altına alınmış 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Öte yandan yapılan araştırmada istihbaratçı yarbayın eşinin 2010 yılındaki KPSS sınavında 100 tam puan alan 580 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.