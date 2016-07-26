

Terör örgütü elebaşı Gülen, ABD'nin New York Times gazetesine kendi adıyla yazdığı makalede, 'Batılı demokrasilerin ılımlı Müslümanlara ihtiyaç duydukları bir dönemde, "hizmet" içindeki ben ve arkadaşlarım Batının yanında yer aldık.' diyerek Obama yönetimine mesaj verdi.







Türkiye'de 1980 darbesi döneminde ve 28 Şubat sürecinde darbecilere yönelik iltifatları nedeniyle ağır eleştiri alan FETÖ elebaşı Gülen, hayatı boyunca darbelere karşı olduğunu, Türkiye'de son 40 yılda yaşanan darbelerde en çok zararı kendisinin gördüğünü ileri sürdü.







Yazısında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Batılı ülkelere şikayet eden Gülen'in, ayrıca Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın FETÖ propagandası yapmakla suçladığı ve yalanladığı Uluslararası Af Örgütü'nün kötü muamele iddialarına atıf yapması dikkat çekti.