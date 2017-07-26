FETÖ LİDERİ 38 YIL ÖNCEKİ KONUŞMASINDA RESMEN 15 TEMMUZ'U ANLATIP KENDİNE LANET ETMİŞ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla bu sabah açıklandı.
38 YIL ÖNCE HER KENDİNİ ANLATMIŞ
Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in farklı tarihlerde yaptığı konuşmalara da yer verildi.
38 yıl önceki bir konuşma özellikle dikkat çekti. Konuşmada terörist Gülen, 15 Temmuz gecesi militanları aracılığıyla yaptığı katliamları tek tek sayarak, bunu yapanların "kafir" olduğunu ilan ediyor.
"VEYL OLSUN TOPUNUN KÖKÜNE"
Gülen'nin 9 Şubat 1979 yılında yaptığı ileri sürülen bir konuşmanın videosunda şu ifadeler yer aldı:
Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş vardır. Veyl olsun topunun köküne!
Kaynak: haberinburada
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