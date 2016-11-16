

FETÖ/PDY örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle tutuklanan 8 iş adamı için savcılık “itirafçı” oldukları gerekçesiyle tahliye istedi. Ancak şüphelilerden 5'ini tahliye eden hakimlik 3 şüphelinin verdiği bilgileri yeterli bulmayarak tahliye etmedi.







Fethullahçı Terör Örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve holdinge bağlı 44 şirkete operasyon düzenlenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 102 kişi gözaltına alınmış yapılan sorgulamalar sonrasında 39 kişi tutuklanmıştı. Hakimlik gözaltına alınan 44 işadamının ise mal varlıklarına el koyma kararı vermişti.







“İtirafçı oldular tahliye edin”



Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu mal varlıklarına el koyulan 8 işadamının tahliye edilmesi yönünde Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu.







İşadamları Y.C., S.K., N.H., M.O., A.R.K., N.E., H.H.A. ve H.U.'nun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıklarını ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattıklarını gerekçe gösteren savcılık bu isimlerin tahliye edilmesini istedi.







5 iş adamına ‘itiraf' tahliyesi







Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği ise talebi kısmen kabul ederek tutuklu işadamları; Y.C., S.K., N.H., M.O. ve A.R.K.'nın tahliyesine karar verdi. Şüphelilerin haklarında tüm delillerin toplandığını belirten hakimlik, tutukluluğun devamının gereksiz olacağına değinerek, “Adli kontrol hükümlerinin haklarında uygulanmasının yeterli olacağı düşüncesiyle” ifadelerini kullandı.







“Yeterli bilgi vermediler"







Ancak hakimlik şüpheliler; N.E., H.H.A. ve H.U. hakkındaki savcılığın tahliye talebini reddetti. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt hakkında verdikleri bilgilerin yetersiz olduğuna vurgu yapan hakimlik kararında, “Verilen bilgilerin soruşturmanın seyrini etkileyecek olmadığı, halen mevcudiyetini muhafaza ediyor olması ve şüphelilerin kaçma ihtimali de bulunduğu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin yeterli olmayacağı düşüncesiyle tahliye taleplerinin reddine” ifadelerini kullandı.







kaynak:sonhaber