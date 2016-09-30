

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının tek elden yürütülebilmesi için kenti, ikisi Avrupa biri Asya olmak üzere 3 bölgeye ayıran ve bu bölgelerdeki olayları araştırmak için 7 savcı görevlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her eylemle ilgili ayrı ayrı iddianame düzenleyecek.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'dan itibaren Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine yaklaşık 2 bin 500 kayıt açıldı ve bu kayıtların yarıdan fazlasının 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olduğu tespit edildi.







Darbe girişimi soruşturması kapsamında, bugüne kadar savcı ve hakimler haricinde bin 965 kişi tutuklanırken, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi için Başsavcılık, İstanbul'u ikisi Avrupa, biri Asya olmak üzere 3 bölgeye ayırdı ve bu bölgelerdeki olayları araştırmak için 7 savcıyı görevlendirdi.