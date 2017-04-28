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FETÖ İLE MÜCADELENİN BAŞINDAKİ POLİS, 'MAHREM İMAM' ÇIKTI


FETÖ İLE MÜCADELENİN BAŞINDAKİ POLİS, 'MAHREM İMAM' ÇIKTI
Tarih : 28 Nisan 2017, 15:50
Puan Ver : Fetö İle Mücadelenin Başındaki Polis, 'mahrem İmam' Çıktı(8/10)7


  Sakarya Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak (KOM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ ile ilgili yapılan operasyonları yürüten ekibin başında E.Ö. olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünün "Paralel Yapı Deşifre" isimli Twitter hesabı ile bağını ortaya çıkardığı E.Ö.'nün görevden alınmak istendiği ancak bir takım engellemelerle karşılaşıldığı ileri sürüldü. Yaşanan bu gelişmeler üzerine E.Ö.'nün 20 günlük zorunlu izne çıkarıldığı ve izin dönüşü de otoban polis uygulama noktasında sorumlu olarak görevlendirildiği kaydedildi. Dün KHK ile açığa alınan E.Ö.'nün, FETÖ'nün 'mahrem imamlarından' olduğu belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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