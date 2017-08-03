FETÖ İLE MÜCADELE İÇİN 8 YENİ TERÖR MAHKEMESİ KURULDU
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi. Kurulan mahkemelerin 6'sı İstanbul'da.
FETÖ davaları arttıkça iş yükü artan mahkemeler için HSK yeni bir çözüm buldu. Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi.
YENİ KURULAN MAHKEMELERE HEYETLER ATANDI
HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı. Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak
İŞTE HSK'NIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK
İstanbul'da 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu.
Ankara'da 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.
AKINCI DAVASI'NA BAKAN MAHKEMEYE 2 HEYET
Dün başlayan Akıncı Üssü davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine 2 heyet atandı. Böylece mahkeme aynı anda 2 ayrı davaya bakabilecek.
Kaynak: haberinburada
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