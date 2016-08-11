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fetö ihbar etti, pkk kandil'de infaz etti!

FETÖ İHBAR ETTİ, PKK KANDİL'DE İNFAZ ETTİ!

17 Aralık'tan sonra Emniyet'ten sürülen FETÖ'cü hainler, PKK içindeki muhbirlerin listesini bölücü örgüte verdi. PKK'nın bombalama eylemlerini önleyecek bilgi akışı azaldı, Türkiye kan gölüne döndü

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:40
Puan Ver : Fetö İhbar Etti, Pkk Kandil'de İnfaz Etti!(0/10)


Bir gizli tanığın ifadesi, darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerinin ihanetinin sınır tanımadığını ortaya koydu. Gizli tanık olan bir istihbarat görevlisi, “TSK, MİT ve Emniyet Teşkilatı'ndaki FETÖ yapılanması, PKK içindeki muhbirleri örgüte ihbar etti” dedi.

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından, Emniyet İstihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan FETÖ'cüler, güvenliğin kozmik bilgilerini de yanında götürdü.



GİDERKEN BELGELERİ DE GÖTÜRDÜLER



O bilgilerin arasında PKK içerisinden bilgi almakta kullanılan “x haber elemanları” diye nitelendirilen kişilerin listesi de vardı. Muhbir bilgileri, FETÖ üyeleri tarafından PKK'ya verildi. FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan ve Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen bir gizli tanık, şunları söyledi:

“2013'ten sonra istihbarat birimlerinden görevden alınan, tayin edilen ya da meslekten ihraç edilen örgüt üyeleri kozmik statüdeki haber elemanlarının bilgilerini, PKK'ya bildirdi. Örgütün de muhbir olarak kullanılan 8-10 kişiyi Kandil'de infaz ettiğini duydum. Listelerin sızdırılmasından sonra örgütün Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere metropol kentlerde planladığı bombalı sabotaj ve fedai eylemleri konusunda bilgi akışı azaldı. Daha önce gelen muhbir bilgileri sayesinde önleyici istihbarat operasyonları ile çok sayıda canlı bomba ve intihar eylemcisi yakalanmıştı.”








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