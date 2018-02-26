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FETÖ Hücre Evine Baskın! Paraları Kur'an-ı Kerim'in İçine Sakladılar

FETÖ HÜCRE EVİNE BASKIN! PARALARI KUR'AN-I KERİM'İN İÇİNE SAKLADILAR

Tekirdağ polisince FETÖ hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin belge ve paraları tuvalet kağıdı rulosu ve Kur'an-ı Kerim'in içine sakladıkları tespit edildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Fetö Hücre Evine Baskın! Paraları Kur'an-I Kerim'in İçine Sakladılar(8/10)4

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ YAPILANMAYA GİTTİLER

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiği, Tekirdağ'a sözde yeni "il abisi, eğitim danışmanı, ilçe abileri" atadığını tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin "gaybubet evleri, hijyen evleri" olarak adlandırdığı 11 hücre evine operasyon düzenleyen polis, FETÖ'nün sözde il yöneticilerinin yanı sıra firari ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki 42 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde yüklü miktarda nakit para, sahte kimlikler ve can yelekleri de bulundu.

Bu arada örgüt üyelerinin dijital veri, suç unsuru teşkil eden belgeler ve paraları, tuvalet kağıdı rulosuna ve Kur'an-ı Kerim sayfaları arasına sakladıkları tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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