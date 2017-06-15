Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.



Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre de holdingin 1,5 milyar liralık mal varlığına el konulması talep edildi.







kaynak:milliyet