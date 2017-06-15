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fetö firarisi işadamı akın ipek dahil 45 kişi hakkında dava açıldı

FETÖ FİRARİSİ İŞADAMI AKIN İPEK DAHİL 45 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:36
Puan Ver : Fetö Firarisi İşadamı Akın İpek Dahil 45 Kişi Hakkında Dava Açıldı(8/10)9


Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre de holdingin 1,5 milyar liralık mal varlığına el konulması talep edildi.



 



kaynak:milliyet








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