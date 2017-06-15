FETÖ FİRARİSİ İŞADAMI AKIN İPEK DAHİL 45 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre de holdingin 1,5 milyar liralık mal varlığına el konulması talep edildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar