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fetö firarisi 26 temmuz'da nato toplantısına katılmış

FETÖ FİRARİSİ 26 TEMMUZ'DA NATO TOPLANTISINA KATILMIŞ

NATO'nun internet sitesinde yer alan ve 28 Temmuz'da yayınlanan bir haberde, 15 Temmuz darbe kalkışması nedeniyle hakkıyla yakalama kararı bulunan ve ABD'den sığınma talep ettiği belirtilen firari tümamiral Mustafa Uğurlu, 26 Temmuz'daki NATO toplantısında görülüyor

Tarih : 11 Ağustos 2016, 16:38
Puan Ver : Fetö Firarisi 26 Temmuz'da Nato Toplantısına Katılmış(0/10)


15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, 27 Temmuz'daki OHAL kararnamesi ile TSK'dan ihraç edilen Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun 26 Temmuz'daki NATO toplantısına katıldığı ortaya çıktı.



NATO'nun internet sitesinde yer alan ve 28 Temmuz 2016'da yayınlanan NATO Endüstriyel Danışma Grubu'nun çalışma toplantısına ilişkin bir haberde, toplantıda yer alan isimler arasında Mustafa Zeki Uğurlu'nun fotoğrafı da yer aldı. Fotoğraf altı yazıda ise Uğurlu'nun 26 Temmuz'da Nortfolk'ta gerçekleştirilen toplantıya katıldığı ifadeleri yer alıyor.








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