FETÖ EREĞLİ İMAMI VAN'DA YAKALANDI
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'Ereğli ilçe imamı' olduğu iddia edilen bir kişi Van'da gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'Ereğli ilçe imamı' olduğu iddia edilen bir kişi Van'da gözaltına alındı.
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