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fetö ereğli imamı van'da yakalandı

FETÖ EREĞLİ İMAMI VAN'DA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'Ereğli ilçe imamı' olduğu iddia edilen bir kişi Van'da gözaltına alındı.

Tarih : 29 Eylül 2016, 15:24
Puan Ver : Fetö Ereğli İmamı Van'da Yakalandı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'Ereğli ilçe imamı' olduğu iddia edilen bir kişi Van'da gözaltına alındı.








Etiketler: Fetö  Ereğli  İmamı  Van  Da  Yakalandı    haber

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