

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklanan 10 belediye işçisi ve memur, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Yargılananlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan Suat Adıyaman hakimden fırça yedi







Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden darbenin ardından 10 kişi, örgüte üye olduği iddiasıyla tutuklandı. Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davaya tutuklu 10 sanık, taraf avukatları ve yakınları katıldı.







MAHKEMEDE LAUBALİ İFADE VE TAVIRLAR







Meram Belediyesi'nde çalıştığı sırada 'Fetullah Gülen'in damadı' diye bilindiğini ifade eden Adıyaman'ın ifade verdiği sırada laubali tavırları dikkat çekti. Türkiye'yi sarsan olayı dürümcüden öğrendiğini iddia eden Adıyaman "15 Temmuz'da misafirlerim vardı. Televizyon seyretmiyordum. Erzurumlu lavaşçı bir arkadaş aradı ondan öğrendim" dedi.







SIRITMA BURASI MAHKEME SALONU







Adıyaman'ın, savunması sırasında ifadesini zaman zaman gülerek vermesi üzerine mahkeme başkanı Kadir Gezici, "Suat sırıtarak konuşma burası mahkeme salonu" diye fırçaladı.







kaynak:sabah