FETÖ ELEBAŞININ BİR YEĞENİ DAHA GÖZALTI ALINDI
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu olan Abdullah Korucuk'u yakaladı.
Gözaltına alınan Korucuk, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kentte yabancı dil eğitimi verilen özel bir okulun sahibi olduğu öğrenilen Abdullah Korucuk'un aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eşi Esra Korucuk'un ifadeleri doğrultusunda yakalandığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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