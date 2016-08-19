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FETÖ ELEBAŞI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN


FETÖ ELEBAŞI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Tarih : 19 Ağustos 2016, 14:44
Puan Ver : Fetö Elebaşı İçin Kırmızı Bülten(0/10)


FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı ileri sürülen İzgün Gıda Turizm Taşımacılık Temizlik Güvenlik ve Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4'ü tutuklu 43 sanıklı davanın iddianamesinde şirketin ortakları gösterilen kişiler arasında 100 bin liradan 250 bin liraya kadar çeşitli miktarlarda sık aralıklarla para transferlerinin yapıldığı açıklandı. İzgün Gıda A.Ş.'nin, FETÖ/PDY mensuplarınca 'kurban, himmet, burs ve zekat' adı altında kayıt dışı toplanan paralarla kurularak finanse edildiği, şirkete örgütün 'il sorumlusu' tarafından yönetim kurulunun üstünde bir yetkilinin atandığı ifade edilen iddianamede, firmanın önemli mevkilerine, muhasebe ve satın alma gibi birimlerine örgüt mensuplarının getirildiğinin belirlendiği ifade edildi.








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