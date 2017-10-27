FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN PENSİLVANYA'DAKİ MALİKANESİNDE ÇAKİLEN MASAJ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Pensilvanya'daki malikanesinde çetesiyle keyif çatan Gülen', özel uşağının özel bir aletle sırt masajı yaptığı görülüyor.
"FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Ali Tekalan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki 400 dönüm üzerine kurulu malikanede görülüyor.
ÖZEL UŞAĞINA SIR MASAJI YAPTIRDI
FETÖ elebaşının bazı görüntülerde haşhaşilerin yüzüne dokunması dikkat çekerken, uşağı tarafından sırtına bir aletle masaj yapıldığı anların fotoğraf karelerine yansıdığı da görüldü.
İşte o fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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